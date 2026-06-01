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Marys Küchenzauber

Vegetarier trifft auf Fleischliebhaber

sixxStaffel 1Folge 24vom 13.06.2026
Vegetarier trifft auf Fleischliebhaber

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Marys Küchenzauber

Folge 24: Vegetarier trifft auf Fleischliebhaber

19 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Mary Berg will ihrer Freundin Sam, einer begeisterten Fleischesserin, beweisen, dass vegetarisches Essen genauso herzhaft und befriedigend sein kann. Um sie zu überzeugen, serviert sie ein Menü, das keine Wünsche offenlässt: saftige Veggie-Slider aus schwarzen Bohnen und Walnüssen, knusprige Kichererbsen-Nuggets nach Buffalo-Art mit cremigem Blauschimmelkäse-Dip und als Krönung eine üppige Poutine mit hausgemachter Pilzsoße und goldbraunen Pommes.

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