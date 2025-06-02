Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Maschek

Maschek - Rückblick auf den Mai

ORF1Staffel 1Folge 14vom 02.06.2025
Maschek - Rückblick auf den Mai

Maschek - Rückblick auf den MaiJetzt kostenlos streamen

Maschek

Folge 14: Maschek - Rückblick auf den Mai

25 Min.Folge vom 02.06.2025

In dieser Monatsausgabe von „Maschek“ stehen bei den beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel tierische Sichtweisen ganz im Mittelpunkt. Warum suchen Eisbären und Pinguine in Österreich um Asyl an? Wer macht sich zum Affen, und wer hat Schwein? Kein Glück, sondern Gottes Segen braucht der neue Papst Leo XIV., vor allem wenn es um seine Brüder geht und ihren Drang, Dinge aus seiner Jugend preiszugeben. Und ein emotional sehr verstrickter Dialog von Frau Merkel mit der KI und eine neue Quizshow im ORF runden diese Ausgabe von „Maschek“ ab. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Maschek
ORF1
Maschek

Maschek

Alle 1 Staffeln und Folgen