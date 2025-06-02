Maschek - Rückblick auf den MaiJetzt kostenlos streamen
Maschek
Folge 14: Maschek - Rückblick auf den Mai
25 Min.Folge vom 02.06.2025
In dieser Monatsausgabe von „Maschek“ stehen bei den beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel tierische Sichtweisen ganz im Mittelpunkt. Warum suchen Eisbären und Pinguine in Österreich um Asyl an? Wer macht sich zum Affen, und wer hat Schwein? Kein Glück, sondern Gottes Segen braucht der neue Papst Leo XIV., vor allem wenn es um seine Brüder geht und ihren Drang, Dinge aus seiner Jugend preiszugeben. Und ein emotional sehr verstrickter Dialog von Frau Merkel mit der KI und eine neue Quizshow im ORF runden diese Ausgabe von „Maschek“ ab. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1