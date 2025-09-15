Maschek - Rückblick auf den SommerJetzt kostenlos streamen
Maschek
Folge 15: Maschek - Rückblick auf den Sommer
Von der Politik bei den Festspielen bis zu Trumps Interesse am österreichischen Fußball: Peter Hörmanseder und Robert Stachel melden sich zurück und nehmen die wichtigsten Ereignisse des Sommers ins Visier. Inhalt: In dieser Ausgabe von „Maschek“ blicken Peter Hörmanseder und Robert Stachel satirisch auf die Highlights des Sommers zurück. Bei den Salzburger Festspielen stellt sich die Frage, wer welche Freikarten ergattert hat. Donald Trump und Wladimir Putin entdecken plötzlich ihr Interesse am österreichischen Fußball. Währenddessen geht es bei einem Treffen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit Bundeskanzler Kurt Stocker „um die Wurst“. Ex-Grünen-Chef Werner Kogler überrascht mit einer neuen Leidenschaft, und Gartenexperte Karl Ploberger lässt seinen Sommer daheim Revue passieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick