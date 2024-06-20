Bromance statt Romance?Jetzt kostenlos streamen
Match in Paradise
Folge 9: Bromance statt Romance?
50 Min.Folge vom 20.06.2024Ab 12
Die Krise zwischen Miro & Tracy nimmt kein Ende: Das "Fremdknutschen" mit Belly lässt Tracy keine Ruhe. Wird sie sich von ihm trennen? Bei Zoe & Barna hängt ebenfalls der Haussegen schief: Barnas angebliche Lüge ist für sie ein klarer Fall von "keine Eier".
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen