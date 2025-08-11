Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match in Paradise

Happy End in Barbie-Land?

Joyn ATStaffel 2Folge 11vom 11.08.2025
Happy End in Barbie-Land?

Happy End in Barbie-Land?Jetzt kostenlos streamen

Match in Paradise

Folge 11: Happy End in Barbie-Land?

57 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 16

Nach dem Einzug von „Sonnenschein“ Beatriz ziehen im Paradies dunkle Gewitterwolken auf. Denn das Spiel „Match me if you can“ sorgt bei so manchen Matches für Zwist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Match in Paradise
Joyn AT
Match in Paradise

Match in Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen