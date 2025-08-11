Happy End in Barbie-Land?Jetzt kostenlos streamen
Folge 11: Happy End in Barbie-Land?
57 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 16
Nach dem Einzug von „Sonnenschein“ Beatriz ziehen im Paradies dunkle Gewitterwolken auf. Denn das Spiel „Match me if you can“ sorgt bei so manchen Matches für Zwist.
