Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland
Folge vom 22.12.2025: Kein perfektes Date
45 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
In Irland bekommt Victoria genau den „Bad Boy“, nach dem sie gesucht hat – doch ihr Date auf der Austernfarm endet chaotisch und völlig anders als geplant, als ihr Gegenüber buchstäblich den Durchblick verliert. In Brasilien bringt Monicas erstes Treffen mit dem charmanten Personal Trainer die Funken zum Fliegen, bis ein unerwartetes Geständnis alles infrage stellt. Und in Singapur versucht Katzen-Phobiker Harold, beim Date mit seiner kreativen Partnerin in einem Kunstcafé zu punkten, doch zwischen schweißnassen Händen, Katzen und schrägen Gesprächen bleibt die Romantik auf der Strecke.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.