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Max und die Halbritter

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 16.05.2026
Der verlorene Thron

Der verlorene ThronJetzt kostenlos streamen

Max und die Halbritter

Folge 5: Der verlorene Thron

22 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6

Max, erschüttert vom Scheitern ihrer Suche und vom Verlust Mumblins, hat jede Hoffnung verloren. Nun muss Onkel Budrick ihr neuen Mut zusprechen. Millie kommt unterdessen Fendra näher und erfährt, wie diese zu einer allmächtigen Zauberin wurde.

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