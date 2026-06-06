Staffel 2Folge 8vom 06.06.2026
Vor dem SturmJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 8: Vor dem Sturm
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Frisch wiedervereint brechen Max und die Halbritter in die Burg ein, um König Conrad zu finden, doch ein unerwartetes Hindernis erwartet sie. Unterdessen nimmt das Turnier ein schockierendes Ende, und Fendra findet ihren Mut.
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Max und die Halbritter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany