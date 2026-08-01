Im Land der GnomeJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 6: Im Land der Gnome
Max und die Halbritter fliegen in das Dorf Tresk, um nach den verschwundenen Gnomen zu suchen und entdecken mysteriöse Löcher im nahe gelegenen Wald. Bevor sie nachforschen können, werden die Kinder von zwei Ogern verfolgt und treffen auf Rovak, einen der entführten Gnome. In ihrer Verzweiflung suchen Rovak und die Halbritter Zuflucht in einer Hütte, die ihren Freunden Bean und Barley gehört. Rovak erzählt, wie und warum die Gnome entführt wurden, doch sie werden von den zwei Ogern unterbrochen. Während sich die Halbritter und Rovak verstecken, braut Millie einen Zaubertrank. Doch sie werden erwischt, und der Zaubertrank hat eine unerwartete Wirkung: Er verwandelt die Halbritter in Gnome. Unterdessen beginnt Mumblin seinen gemeinnützigen Dienst in einer mysteriösen Fabrik. Mumblin ist erleichtert, dass auch sein Freund Lenny gemeinnützigen Dienst leistet, aber als er erfährt, dass die Strafe zehntausend Jahre dauert, beschließt er zu fliehen. Leider gibt es keinen Ausweg. Oder doch?
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