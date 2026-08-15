Die FluchtJetzt kostenlos streamen
Max und die Halbritter
Folge 8: Die Flucht
Die Halbritter planen, zusammen mit den Gnomen auszubrechen. Es steht mehr als je zuvor auf dem Spiel, als unsere Helden mit ihrer Flucht beginnen. Als die Oger und der Schattenmann den Ausbruch entdecken, nehmen sie Baby Sams Väter gefangen. Max muss vom Plan abweichen. Zu allem Übel verliert Millies Zaubertrank seine Wirkung und die Halbritter verwandeln sich wieder zurück. Während Max die Gnom-Väter rettet, finden die Halbritter einen Weg aus dem Tunnel. Gemeinsam gelingt die Flucht, aber Max beschließt zurückzukehren, um sich dem Schattenmann zu stellen und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Als die Halbritter ihn konfrontieren, trickst der Schattenmann Max aus. Er stiehlt ihr Amulett und entkommt. Währenddessen ist Mumblin entschlossen, den Aufzug zu finden und seiner gemeinnützigen Arbeit zu entkommen. Als Mumblin die Pinguine überlistet, nimmt er den Aufzug zum Ausgang, entdeckt jedoch, dass der Außenposten 71 in Wirklichkeit der mythische Turm der Zeit ist!
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