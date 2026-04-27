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Mayday

Mayday - Flug Germanwings 9525

WELTFolge vom 27.04.2026
Mayday - Flug Germanwings 9525

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Mayday

Folge vom 27.04.2026: Mayday - Flug Germanwings 9525

42 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Am 24. März 2015 bricht Germanwings-Flug 9525 überraschend den Funkkontakt ab und zerschellt kurz darauf in den südfranzösischen Alpen. Zuvor hatte der A320 rapide an Höhe verloren, trotz optimaler Wetterbedingungen. Was ereignete sich an Bord der Maschine? Die französische Untersuchungsbehörde ist zunächst ratlos, bis der Flugdatenschreiber tragische Details ans Tageslicht bringt, die nur einen Schluss zulassen. Damals involvierte Ermittler schildern die Aufklärung des verhängnisvollen Flugs.

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