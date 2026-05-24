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Mayday

Mayday - Gefährliches Handgepäck

WELTFolge vom 24.05.2026
Mayday - Gefährliches Handgepäck

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Mayday

Folge vom 24.05.2026: Mayday - Gefährliches Handgepäck

43 Min.Folge vom 24.05.2026

August 1999: Eine Passagiermaschine ist auf dem Weg zur kleinen, bei den Einheimischen beliebten Urlaubsinsel Hualien. Beim Landeanflug hat der Co-Pilot Probleme, sodass der Captain übernehmen muss. Er landet die Maschine, als plötzlich eine Explosion das Flugzeug erschüttert und ein großes Feuer aufflammt. Die Passagiere und Crew bangen um ihr Leben.

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