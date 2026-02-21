Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mayday

Mayday - Vor Neufundland

WELTStaffel 20Folge 7vom 21.02.2026
Mayday - Vor Neufundland

Mayday - Vor NeufundlandJetzt kostenlos streamen

Mayday

Folge 7: Mayday - Vor Neufundland

43 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

12. März 2009 vor der Küste Neufundlands: Ein neuer, moderner Helikopter ist auf dem Weg zu einer Ölbohrinsel. An Bord sind Arbeiter, als der Helikopter urplötzlich in den Ozean abstürzt. Wie ein Wunder überlebt ein Insasse. In Windeseile wird eine Bergungsaktion gestartet, um die Opfer, den Flugschreiber und das Wrack vom Meeresboden zu bergen. Die Ermittler können einen fatalen Fehler aufdecken.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Mayday
WELT
Mayday

Mayday

Alle 3 Staffeln und Folgen