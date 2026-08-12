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Mayday

Mayday - Vom Blitz getroffen

WELTFolge vom 12.08.2026
Mayday - Vom Blitz getroffen

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Folge vom 12.08.2026: Mayday - Vom Blitz getroffen

42 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Während eines Gewitters über der Nordsee wird eine Saab 2000, eine moderne Turbopropmaschine, von einem Blitz getroffen. Die Steuerung von Loganair-Flug-6780 wird scheinbar massiv beschädigt, das Flugzeug folgt den Pilotenbefehlen nicht. Die Ermittler der britischen Flugunfallbehörde AAIB untersuchen die Maschine, um die Auswirkungen des Blitzeinschlags einschätzen zu können. Ihre Erkenntnisse bringen eine erstaunliche Problemursache zu Tage.

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