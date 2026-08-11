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Mayday

Mayday: Strömungsabriss

WELTFolge vom 11.08.2026
Mayday: Strömungsabriss

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Mayday

Folge vom 11.08.2026: Mayday: Strömungsabriss

42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Am 10. November 2015 fliegt Execuflight-Flug 1526 über den Mittleren Westen der USA. Der Luxusjet soll eine sehr kurze, lediglich 35-minütige Strecke absolvieren. Doch kurz vor der Ankunft in Akron, Ohio stürzt die Maschine in ein Wohngebiet nur drei Kilometer von der Piste entfernt. Basierend auf den offiziellen Untersuchungsergebnissen und Augenzeugenberichten rekonstruiert die Dokumentation den Unfall.

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