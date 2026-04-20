Mayday
Folge vom 20.04.2026: Mayday - In der Zwickmühle
42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Beim Landeanflug eines Ansett-New-Zealand-Flugs im Jahr 1995 schlägt die Maschine plötzlich auf dem Boden auf und zerschellt. Bei dem Unfall sterben drei Insassen sofort. Abseits der Zivilisation sind die Überlebenden im winterlichen Neuseeland auf sich allein gestellt. Schaffen es die schwerverletzten Passagiere bei widrigen Wetterverhältnissen zu überleben, bis Rettungskräfte die Absturzstelle lokalisiert haben?
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-23: welt