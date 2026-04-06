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Mayday

Mayday: Unter Druck

WELTFolge vom 06.04.2026
Mayday: Unter Druck

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Mayday

Folge vom 06.04.2026: Mayday: Unter Druck

43 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Im August 1985 zerschellte die Maschine des Japan-Airlines-Flugs 123 nach nur 32 Minuten Flugzeit an einem Berg. 520 Menschen sterben - es ist das schwerste Einzelunglück der Luftfahrtgeschichte. Eine Katastrophe, die selbst den Jumbo-Jet infrage stellt. Die Ermittlungen zeigen: Der Grund für diese Tragödie liegt nicht im Take-off, sondern beginnt sieben Jahre früher.

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