Mayday
Folge vom 06.04.2026: Mayday: Unter Druck
43 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
Im August 1985 zerschellte die Maschine des Japan-Airlines-Flugs 123 nach nur 32 Minuten Flugzeit an einem Berg. 520 Menschen sterben - es ist das schwerste Einzelunglück der Luftfahrtgeschichte. Eine Katastrophe, die selbst den Jumbo-Jet infrage stellt. Die Ermittlungen zeigen: Der Grund für diese Tragödie liegt nicht im Take-off, sondern beginnt sieben Jahre früher.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12