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Mayday

Mayday: Kopflos im Cockpit

WELTFolge vom 16.03.2026
Mayday: Kopflos im Cockpit

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Folge vom 16.03.2026: Mayday: Kopflos im Cockpit

43 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Ein Flugzeug mit Fracht für den Online-Händler Amazon stürzt beim Anflug auf die texanische Metropole Houston in ein Sumpfgebiet. Alle drei Menschen an Bord sterben. Hat ein Verrutschen der zwölf Tonnen schweren Ladung einen Strömungsabriss der Boeing 767 verursacht? Anstellwinkel und Geschwindigkeit der Maschine kurz vor dem Aufprall widersprechen dieser Vermutung. Bei ihren Recherchen finden die Ermittler brisante Informationen über den Kopiloten der Atlas Air.

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