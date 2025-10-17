Mayrs Magazin - Wissen für alle vom 17.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Mayrs Magazin - Wissen für alle
Folge vom 17.10.2025: Mayrs Magazin - Wissen für alle vom 17.10.2025
19 Min.Folge vom 17.10.2025
Aktuell, anschaulich, lehrreich - das Wissenschaftsmagazin von und mit Günther Mayr. Jede Woche zeigt es in informativen Beiträgen die neuesten Erkenntnisse der Forschung, die uns allen etwas bringen - z. B. im Kampf gegen die Erderwärmung. Mythen, Gerüchte und Fake-News werden wissenschaftlich überprüft und nachvollziehbar entlarvt. Dazu gibt es spannende Reportagen von den interessantesten Forschungsschauplätzen in Österreich und weltweit.
