Medicopter 117 - Jedes Leben zählt (4/8): Flug in die HölleJetzt kostenlos streamen
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 5: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt (4/8): Flug in die Hölle
Im Auto gesteht Jenny ihrem Mann eine Affäre mit dessen bestem Freund. Der Mann verliert die Kontrolle und rast in den Abgrund. Jenny kommt dabei ums Leben, er überlebt schwer verletzt. Danach plant er gemeinsam mit dem besagten Freund einen Suizid im Sportflugzeug. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Manfred Lehmann (Othmar Spann) Regie: Peter Welz Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/RTL/Helene Waldner
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