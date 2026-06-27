Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Inferno ohne AuswegJetzt kostenlos streamen
Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
Folge 6: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Inferno ohne Ausweg
46 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Zwei Buben wollen unbedingt einmal mit dem Hubschrauber fliegen. Sie planen, einen Schlauchbootunfall zu fingieren und die Flugrettung zu rufen. Doch aus dem Spiel wird blutiger Ernst. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Regie: Thomas Nikel Bildquelle: ORF/RTL
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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt
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12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2