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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Inferno ohne Ausweg

ORF2Staffel 1Folge 6vom 27.06.2026
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Medicopter 117 - Jedes Leben zählt

Folge 6: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt: Inferno ohne Ausweg

46 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Zwei Buben wollen unbedingt einmal mit dem Hubschrauber fliegen. Sie planen, einen Schlauchbootunfall zu fingieren und die Flugrettung zu rufen. Doch aus dem Spiel wird blutiger Ernst. Besetzung: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Regie: Thomas Nikel Bildquelle: ORF/RTL

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