Folge 15: Malaysias Rekord-Wolkenkratzer
44 Min.Folge vom 03.11.2025
Ein Wolkenkratzer, der beinahe alle Superlative übertrumpfen soll! Der Merdeka Tower wird einer der höchsten Wolkenkratzer der Welt werden. Doch um ein solches Bauwerk in die Höhe schießen zu lassen und dem hiesigen Wetter trotzen zu können, müssen die Architekten und Ingenieure Höchstleistungen erbringen.
