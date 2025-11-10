Velaro TR - Der Highspeed-ZugJetzt kostenlos streamen
Mega-Bauten
Folge 16: Velaro TR - Der Highspeed-Zug
44 Min.Folge vom 10.11.2025
Einer der schnellsten Hochgeschwindigkeitszüge der Welt: Der Velaro TR! 35.000 Einzelteile mussten verbaut werden, um dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst zu erschaffen. Das internationale Team aus Ingenieuren und Mechanikern musste strikte Deadlines einhalten, um noch rechtzeitig den Bau fertigzustellen und dabei den höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen!
