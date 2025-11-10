Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mega-Bauten

Velaro TR - Der Highspeed-Zug

ServusTVStaffel 2Folge 16vom 10.11.2025
Velaro TR - Der Highspeed-Zug

Velaro TR - Der Highspeed-ZugJetzt kostenlos streamen

Mega-Bauten

Folge 16: Velaro TR - Der Highspeed-Zug

44 Min.Folge vom 10.11.2025

Einer der schnellsten Hochgeschwindigkeitszüge der Welt: Der Velaro TR! 35.000 Einzelteile mussten verbaut werden, um dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst zu erschaffen. Das internationale Team aus Ingenieuren und Mechanikern musste strikte Deadlines einhalten, um noch rechtzeitig den Bau fertigzustellen und dabei den höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mega-Bauten
ServusTV
Mega-Bauten

Mega-Bauten

Alle 1 Staffeln und Folgen