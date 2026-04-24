Mega-Konstruktionen: Antonov An-124Jetzt kostenlos streamen
Mega-Konstruktionen
Folge vom 24.04.2026: Mega-Konstruktionen: Antonov An-124
48 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 6
Die Antonov An-124 Ruslan ist eines der größten Frachtflugzeuge der Welt. Es kann selbst sperrige und schwere Ladung tausende Kilometer transportieren. Der Cargo-Flieger muss aber nicht nur genug Platz im Innenraum bieten, sondern auch mit bester Technik ausgestattet sein, um hochempfindliche Frachtgüter ans Ziel zu bringen. Die Dokumentation zeigt den Transport eines Satelliten der ESA vom französischen Toulouse nach Französisch-Guyana. Wird er sicher seinen Startpunkt Richtung All erreichen?
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Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt