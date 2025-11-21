Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polyband MedienStaffel 1Folge 1
Folge 1: Buy or Die?

24 Min.Ab 16

Als illegaler Boxer ohne echten Namen oder Pass bleibt Junk Dog wenig Spielraum für ein selbstbestimmtes Leben: Er muss Kämpfe absichtlich verlieren, das Geld ist knapp und die Zukunft ungewiss. Doch als die Organisatorin Yukiko Shirato das Turnier Megalonia ausruft, sieht er seine Zeit gekommen.

