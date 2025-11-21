Zum Inhalt springenBarrierefrei
Megalo Box

Polyband MedienStaffel 1Folge 13
Folge 13: Born To Die

24 Min.Ab 16

Mit ihrem Aufeinandertreffen geht für Joe wie auch Yuri ein Traum in Erfüllung: Jeder tritt gegen einen echten Kämpfer an, ohne Gear oder künstliche Intelligenz, voller Leidenschaft und Siegeswillen. Wer wird den letzten Tanz im Ring für sich entscheiden?

