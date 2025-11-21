Megalo Box
Folge 3: Gear Is Dead
24 Min.Ab 16
Nanbu kann Junk Dog mit einem offiziellen Namen und gefälschtem Pass für das Turnier registrieren. Um aber überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben, muss sich der Boxer dringend neues Gear besorgen. Denn nur mit einem solchen Exoskelett, das durch die Fusion von Körper und Technik maximale Kampfkraft erzeugt, kann er gegen Yuri bestehen.
