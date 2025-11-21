Megalo Box
Folge 5: The Man from Death
24 Min.Ab 12
Joe tritt in den Vorrundenwettkämpfen gegen Aragaki, einen ehemaligen Schüler Nanbus, an. Mit seinem alten Lehrmeister hat der schwer traumatisierte Ex-Soldat noch eine Rechnung offen und schwört, Joe im Ring zu vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Megalo Box
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH