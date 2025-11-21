Megalo Box
Folge 6: Until The Last Dog Dies
24 Min.Ab 12
Der Krieg hat Aragaki zu einem harten, verbitterten Kämpfer geformt, der Joes Technik so schnell durchschaut wie pariert. Während Nanbu seine beiden Schüler im Ring beobachtet, plagen ihn schwere Gewissensbisse. Er weiß, dass jeder Schlag, den Joe einstecken muss, auch ihm gilt ...
Megalo Box
Genre:Anime, Action, Drama
Produktion:JP, 2018
12
© Polyband Medien GmbH