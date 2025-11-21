Zum Inhalt springenBarrierefrei
Megalo Box
Staffel 1
Folge 7
Folge 7: The Road to Death

24 Min.
Ab 12

Nur noch ein Teilnehmer kann sich für das Megalonia-Turnier qualifizieren. Joe rangiert auf Platz 17 und seine Strategie, ohne Gear zu kämpfen, geht zumindest beim Publikum voll auf. Doch Organisatorin Yukiko Shirato missfällt genau das.

