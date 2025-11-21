Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8
24 Min.Ab 12

Nachdem Mikio Shirato, Yukikos Bruder, Joes Qualifikation beim Megalonia-Turnier verhindert hat, muss sich der Boxer etwas einfallen lassen, um doch noch in den Ring zu steigen. Nanbu sucht daraufhin Rat bei Fujimaki - der auch schon weiß, was zu tun ist.

