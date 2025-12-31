Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni Sailer

Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni SailerJetzt kostenlos streamen

Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni Sailer

Folge 1: Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni Sailer

46 Min.Folge vom 31.12.2025

Ein Skistar wird zum Symbol für den Wiederaufbau der Zweiten Republik. Die Doku zeichnet mit Zeitzeugen das Vermächtnis von Toni Sailer nach. Inhalt: Skistar Toni Sailer verkörpert den Wiederaufbau von Österreichs Zweiter Republik. 70 Jahre nach den letzten Olympiaentscheidungen in Cortina d’Ampezzo begibt sich ORF-Sport-Reporter Peter Brunner auf Spurensuche in die Dolomitenstadt und nach Kitzbühel. Zeitzeugen wie Eiskunstlauf-Bronzemedaillengewinnerin Ingrid Wendl, Ernst Hinterseer und Silbermedaillengewinnerin Josefa "Putzi“ Frandl erinnern sich und geben Einblicke in die einzigartigen Bewerbe in einer vergangenen Sport-Epoche. Sohn Florian Sailer und Jugendfreund Ali von Wolffersdorff zeichnen die einzigartige Lebensgeschichte von Toni Sailer nach. Bildquelle: APA-Images / AFP / STAFF | APA-Images / dpa / Horst Ossinger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni Sailer
ORF1

Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni Sailer

Alle 1 Staffeln und Folgen