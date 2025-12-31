Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni SailerJetzt kostenlos streamen
Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni Sailer
Folge 1: Mehr als 3 Mal Gold - Das Vermächtnis von Toni Sailer
Ein Skistar wird zum Symbol für den Wiederaufbau der Zweiten Republik. Die Doku zeichnet mit Zeitzeugen das Vermächtnis von Toni Sailer nach. Inhalt: Skistar Toni Sailer verkörpert den Wiederaufbau von Österreichs Zweiter Republik. 70 Jahre nach den letzten Olympiaentscheidungen in Cortina d’Ampezzo begibt sich ORF-Sport-Reporter Peter Brunner auf Spurensuche in die Dolomitenstadt und nach Kitzbühel. Zeitzeugen wie Eiskunstlauf-Bronzemedaillengewinnerin Ingrid Wendl, Ernst Hinterseer und Silbermedaillengewinnerin Josefa "Putzi“ Frandl erinnern sich und geben Einblicke in die einzigartigen Bewerbe in einer vergangenen Sport-Epoche. Sohn Florian Sailer und Jugendfreund Ali von Wolffersdorff zeichnen die einzigartige Lebensgeschichte von Toni Sailer nach. Bildquelle: APA-Images / AFP / STAFF | APA-Images / dpa / Horst Ossinger
