Mei liabste Weis
Folge 8: Mei liabste Weis
92 Min.Folge vom 11.10.2025
Wenn der Herbst das Waldviertel in goldenes Licht taucht, besucht „Mei liabste Weis“ Großschönau. Franz Posch lädt zu Musik, Geselligkeit und regionalen Schmankerln. Mit dabei sind Spiel.Lust, MaChlast und die Jugendtrachtenkapelle Großschönau. Auch die Region zeigt sich von ihrer schönsten Seite – beim Karpfenfischen, in der historischen Waldviertelbahn und auf dem mystischen Wünschelrutenweg. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mei liabste Weis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2