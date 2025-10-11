Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 8vom 11.10.2025
92 Min.Folge vom 11.10.2025

Wenn der Herbst das Waldviertel in goldenes Licht taucht, besucht „Mei liabste Weis“ Großschönau. Franz Posch lädt zu Musik, Geselligkeit und regionalen Schmankerln. Mit dabei sind Spiel.Lust, MaChlast und die Jugendtrachtenkapelle Großschönau. Auch die Region zeigt sich von ihrer schönsten Seite – beim Karpfenfischen, in der historischen Waldviertelbahn und auf dem mystischen Wünschelrutenweg. Bildquelle: ORF

