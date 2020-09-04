Folge 4: Die Handleserin | Staffel 2Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 4: Die Handleserin | Staffel 2
46 Min.Folge vom 04.09.2020
Eine Handleserin soll einen Mord vorhergesehen haben. Die Polizei ist ratlos, die junge Frau wirkt im Verhör abwesend und liefert keine brauchbaren Antworten. Meiberger versucht einen Zugang zu ihr zu finden um zu erfahren, was die Frau tatsächlich wusste – und warum der Mann sterben musste.
