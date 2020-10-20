Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 2Folge 5vom 20.10.2020
Meiberger soll einer „Schwarzen Witwe“ das Handwerk legen, die über eine Datingplattform Männer anspricht und nach dem Liebesspiel ermordet. Die Polizei tappt im Dunkeln, es gibt keine Hinweise auf die Identität der Täterin. Meiberger beschließt, den Spieß umzudrehen: Er schaltet ein Profil von sich und hofft, dass die Schwarze Witwe anbeißt – bevor es das nächste Opfer gibt.

