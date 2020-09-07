Folge 7: Zirkus | Staffel 2Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 7: Zirkus
48 Min.Folge vom 07.09.2020
Meibergers Vater Lorenzo steht unter Mordverdacht. Er soll eine Assistentin während seiner Zaubershow ermordet haben. Meiberger beschließt den wahren Mörder zu finden und Lorenzos Unschuld zu beweisen.
