Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meiberger - Im Kopf des Täters

Meiberger - Tod am See

ServusTVStaffel 5Folge 1vom 15.11.2025
Meiberger - Tod am See

Meiberger - Tod am SeeJetzt kostenlos streamen

Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 1: Meiberger - Tod am See

89 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Der Sohn eines Landtagsabgeordneten wird tot aufgefunden, seine Leiche wurde kopfüber an einen Segelmast gekreuzigt. Als Freund der Familie soll Kriminalpsychologe Thomas Meiberger die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen. Schnell findet er sich in einem mörderischen Fall voller rätselhafter Symbolik wieder, der zu einer fast vergessenen Schuld führt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Meiberger - Im Kopf des Täters
ServusTV
Meiberger - Im Kopf des Täters

Meiberger - Im Kopf des Täters

Alle 4 Staffeln und Folgen