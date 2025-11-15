Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 1: Meiberger - Tod am See
89 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Der Sohn eines Landtagsabgeordneten wird tot aufgefunden, seine Leiche wurde kopfüber an einen Segelmast gekreuzigt. Als Freund der Familie soll Kriminalpsychologe Thomas Meiberger die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen. Schnell findet er sich in einem mörderischen Fall voller rätselhafter Symbolik wieder, der zu einer fast vergessenen Schuld führt.
