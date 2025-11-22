Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 5Folge 2vom 22.11.2025
Folge 2: Meiberger - Der Marionettenmörder

89 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

Ein Mann wird entführt. Spurlos. Keine Zeugen. Der Täter hinterlässt eine Marionette, die dem Opfer detailgetreu nachempfunden ist. Als weitere Männer verschwinden, wird Kriminalpsychologe Thomas Meiberger auf den Fall angesetzt. Noch ahnt er nicht, wie gefährlich nahe ihm der Täter noch kommen wird. Packender Austro-Krimi mit Fritz Karl, Lisa Schützenberger und Anna Loos.

