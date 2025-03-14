Mein dunkles Geheimnis
Folge 15: Hinter ihrem Rücken
23 Min.Ab 12
Thomas ist ein unausstehlicher Macho und schikaniert seine Freundin Anna, wo er nur kann. Eines Tages vertraut sie sich ihrer Freundin Britta an, denn sie befürchtet, dass Thomas sie nicht mehr liebt und daher immer schlechter behandelt. Anna ahnt allerdings nicht, dass Britta schon lange hinter Thomas her ist. Als plötzlich intime Fotos von Anna mit einem fremden Mann auftauchen und Thomas aus der gemeinsamen Wohnung auszieht, sieht Britta ihre Chance ...
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1