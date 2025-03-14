Mein dunkles Geheimnis
Folge 19: Ma chérie
23 Min.Ab 12
Jessica ist schockiert: Im Zimmer ihrer 17-jährigen Tochter Melanie findet sie beim Saubermachen Liebesbriefe von einem "W.". Dass ihre Teenie-Tochter einen Verehrer hat, wusste die alleinerziehende Mutter nicht. Dabei hat Melanie doch sonst nie Geheimnisse vor ihr! Jessica holt sich Rat bei ihrer Freundin Marina, denn der ominöse "W." wird immer aufdringlicher: Blumensträuße, Liebesbanner und dann auch noch ein Ständchen auf der Straße ...
