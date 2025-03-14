Mein dunkles Geheimnis
Folge 41: Durch dick und dünn
23 Min.Ab 12
Pommes statt Pilates und Zucker statt Zirkeltraining haben den Versicherungsmakler Guido (40) auf ein Kampfgewicht von über 130 Kilo gebracht. Nach einem Zusammenbruch setzt seine besorgte Ehefrau Angela ihren Guido radikal auf Diät. Doch da hat die 42-Jährige die Rechnung ohne ihren Mann gemacht! Der einfallsreiche Nimmersatt findet einen ganz speziellen Weg, um heimlich weiter zu futtern. Kann Angela ihren Liebsten zur Vernunft bringen, bevor sein Herz schlapp macht?
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
