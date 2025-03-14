Mein dunkles Geheimnis
Folge 47: Diebische Elster
22 Min.Ab 12
Seit Jahren putzt die 57-jährige Karla die Häuser der oberen Zehntausend. Dabei hat sie sich vor allem ins Herz von Rechtsanwaltsgattin Verena gewienert. Für die deutlich jüngere Berufs-Ehefrau ist Karla nicht nur eine Putzfee, sondern ein Teil der Familie. Nachdem in Verenas Haus diverse Kostbarkeiten verschwunden sind, gerät Karla jedoch unter Verdacht, wird entlassen und steht vor dem Nichts. Verzweifelt versucht die Reinigungsfachkraft, ihre Unschuld zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1