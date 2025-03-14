Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 61
Folge 61: Die scheinheilige Buchhalterin

23 Min.Ab 12

Bei ihren Kollegen hat Buchhalterin Judith einen schlechten Stand: Seit zwei Monaten ist aus der einst netten jungen Frau eine höchnäsige Zicke geworden. Doch hinter der Fassade aus Designerklamotten und Luxusleben mit Sushi-Essen und reichen Lovern verbirgt die 30-Jährige ein dunkles Geheimnis. Ausgerechnet Judiths schmieriger Kollege Ralf findet die Wahrheit heraus und erpresst sie damit: Schweigen gegen sexuelle Gefälligkeiten, so die Bedingung des lüsternen Lageristen.

SAT.1
