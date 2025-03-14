Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der falsche Superheld

SAT.1Staffel 1Folge 67
Der falsche Superheld

Der falsche SuperheldJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 67: Der falsche Superheld

23 Min.Ab 12

Tankwart Mirko ist bis über beide Ohren in seine hübsche Freundin Denise verliebt. Die junge Frau steht auf "ganze Kerle" - und Mirko blitzt mit seinem romantischen Heiratsantrag ab. Um seine Traumfrau doch noch zu beeindrucken, inszeniert er zusammen mit Kumpel Richy einen Überfall auf den Juwelier, bei dem Denise arbeitet. Mirko vereitelt die vermeintliche Straftat heldenhaft. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes: Richy bandelt mit Denise an!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen