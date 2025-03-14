Mein dunkles Geheimnis
Folge 7: Meine beste Feindin
23 Min.Ab 12
Elena ist in Toby verliebt. Doch auch ihre beste Freundin Anna hat ein Auge auf den charmanten Schulabbrecher geworfen und trifft sich heimlich mit ihm. Doch der Türsteher verkauft Bilder wehrloser Mädchen im Internet. Anna kann sich in letzter Minute retten. Doch wird ihre beste Freundin Elena ihr glauben oder läuft sie in die gleiche Falle?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1