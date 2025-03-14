Mein dunkles Geheimnis
Folge 70: Vertreibung aus dem Paradies
22 Min.Ab 12
Susanne (40) und Jochen (43) Brinkmann sind wie vom Blitz getroffen: Plötzlich und scheinbar ohne jeden Grund will Vermieter Rolf Lornsen das Paar vor die Tür setzen. Doch da hat der Hauseigentümer die Rechnung ohne seine Mieter gemacht: Die Brinkmanns wollen bleiben und setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um die gemietete Traumwohnung nicht verlassen zu müssen. Dabei entdeckt das Paar Schreckliches ...
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1