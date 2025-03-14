Mein dunkles Geheimnis
Folge 8: Fleischeslust
23 Min.Ab 12
Die füllige Brigitte lässt keine Gelegenheit aus, für ihren Sohn Jonas deftige und vor allem fleischreiche Hausmannskost zu kochen. Als Jonas seine neue Freundin Sabine mit nach Hause bringt, erhält die enge Mutter-Sohn-Beziehung einen heftigen Knacks: Die junge Frau ist Vegetarierin und bevorzugt fettfreies Essen. Zwischen Genießerin Brigitte und der schlanken Sabine läuft es von Anfang an schlecht. Als Sabine dann auch noch bei der Familie einzieht, eskaliert die Situation ...
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
