Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Wie teuer ist ein Mutterherz

SAT.1Staffel 2Folge 112
Wie teuer ist ein Mutterherz

Wie teuer ist ein MutterherzJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 112: Wie teuer ist ein Mutterherz

23 Min.Ab 12

Marlene Pagel ist eifersüchtig auf Hannah Gerstenberg. Die beiden Frauen sind Konkurrentinnen in einer angesehen Galerie und Hannah hat einfach mehr Erfolg. Eine wertvolle Brosche soll Marlene helfen, die leidige Kontrahentin loszuwerden. Doch anstatt Hannah zu schaden, erfüllt Marlene ihr ungewollt einen Herzenswunsch.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen